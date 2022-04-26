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    Инвестпроекты в 13 регионах Казахстана реализуют в этом году

    26 Апреля 2022, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил о мерах по импортозамещению в стране. Инвестпроекты по производству мяса, молочной продукции будут реализованы в 13 регионах республики в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 2022 год запланирована реализация 33 инвестиционных проектов, в том числе 7 мясокомбинатов, 10 молокоперерабатывающих заводов, 10 проектов по строительству и расширению птицефабрик и закладка 6 садов на площади 165 тыс. га», - сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

    Данные проекты будут реализованы в 13 регионах республики на общую сумму 38 млрд тенге, вследствие чего планируется создание более 1,7 тыс. рабочих мест.

    «Крупнейшими проектами среди них являются 2 проекта по производству молочной продукции в Алматинской и Карагандинской областях на общую сумму 7 млрд тенге с созданием 110 рабочих мест. А также три проекта по производству мяса птицы в Западно-Казахстанской, Северно-Казахстанской и Кызылординской областях с общей суммой 10,4 млрд тенге на 286 рабочих мест», - отметил министр.

    Как проинформировал Е. Карашукеев, в рамках мероприятий по импортозамещению будут приняты следующие системные меры:

    - финансирование проектов на сумму 23,6 млрд тенге,

    - подведение инфраструктуры,

    - субсидирование инвестиционных вложений в размере 6 млрд тенге,

    - усиление контроля качества продукции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Инвестпроекты Экономика Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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