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    Инвестпроекты на 364 млрд тенге сопровождает Антикоррупционная служба Костанайской области

    28 Июля 2021, 12:39

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Костанайской области сопровождает инвестиционные проекты на 364 миллиарда тенге. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш Бекбасов в ходе брифинга на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Защита бизнеса является одним из приоритетов в нашей работе. В рамках проекта по защите бизнеса нами подписано более 50 антикоррупционных соглашений. Они находятся под нашим постоянным сопровождением. Инвестиционный портфель этих компаний, в совокупности, составляет более 364 миллиардов тенге. В этом году от инвесторов поступило 18 обращений. 10 вопросов по линии региональной палаты предпринимателей, из них 7 занесены в региональный реестр проблемных вопросов палаты «Атамекен». Практически, по всем обращениям даны исчерпывающие ответы. Там, где требуется углубленное изучение, мы, естественно, дополнительно сопровождаем, привлекаем к этой работе общественников, экспертов отрасли. Зачастую субъекты бизнеса обращаются за разъяснением норм законов, правил и стандартов. Практически, нет вопросов, касающихся адмбарьеров. Это нас очень сильно радует», – сказал К.Бекбасов.

    По его словам, выявлено 2 факта вмешательства чиновников в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Еще 2 дела были направлены в суд.

    К.Бекбасов подчеркнул, что предприниматели могут полностью рассчитывать на защиту государства и сообщать о фактах коррупции со стороны должностных лиц в Антикоррупционную службу, вне зависимости от размеров и масштабов бизнеса. Это позволит не только устранить коррупционные проявления в бизнес-среде, но и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, как области, так и государства, в целом.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Инвестпроекты Костанайская область Коррупция
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