Инвестпроекты на 16,3 млрд тенге реализуют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в сфере рыбного хозяйства до 2025 года будет реализовано 9 инвестиционных проектов на сумму 16,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 11 месяцев 2022 года в Каспийском море, реках Урал и Кигач выловлено около 14 тыс. тонн рыбы. Из них переработано 13,2 тыс. тонны, 12,7 тыс. тонны продукции экспортировано в Российскую Федерацию, Азербайджан, Израиль и другие страны. Также в Атырауской области реализуется ряд мер по сохранению и воспроизводству рыбных запасов. В частности, в целях сохранения и воспроизводства запасов осетровых рыб в регионе ежегодно в реку Урал выпускается 8 млн мальков. В период с 2017-го по 2021 годы было проведено 169 километров дноуглубительных работ в реках Урал и Кигач, в период с 2022-го по 2026 годы планируется углубить еще 295 километров. Мероприятия по борьбе с браконьерством проводятся систематически. В этом году зарегистрировано 2620 административных и 62 уголовных дела. В результате совместных мер правоохранительных органов факты браконьерства снизились по сравнению с прошлым годом. В целях укрепления материально-технической базы Урало-Каспийской межобластной инспекции рыбного хозяйства в 2019-2021 гг. приобретены 10 скоростных катеров «Corvet 600», 10 подвесных моторов марки «Mercury 200», 1 брандвахта, 9 автомобилей», - сообщил аким области Серик Шапкенов.

По его словам, в регионе наряду с рыболовством осуществляется развитие товарного рыбоводства.

«До 2025 года планируется реализовать 9 инвестиционных проектов на сумму 16,3 млрд тенге. Из них 8 - в рыбоводстве, а один будет построен как рыбоперерабатывающий цех. В результате этих проектов объем товарного рыбоводства увеличится с 78 тонн до 15 тыс. тонн, экспорт рыбной продукции - с 12,7 тыс. тонн до 25 тыс. тонн. Кроме того, будет создано 511 новых постоянных рабочих мест», - сказал Серик Шапкенов.

Всего в Атырауской области действует 21 субъект рыбного хозяйства, из них 19 занимаются промысловым рыболовством и 2 - товарным рыбоводством. На этих предприятиях постоянно трудоустроены 614 человек и сезонно заняты 3217 человек.



