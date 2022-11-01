Инвесторы решат проблемы 540 актюбинских дольщиков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области принимаются меры по решению проблем участников долевого строительства. В Актобе насчитывается 11 проблемных объектов жилищного строительства, в которые вложены средства 540 дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Многие ЖК на протяжении длительного времени находились в замороженном состоянии. В числе причин приостановления или полной заморозки строительства отсутствие средств, судебные разбирательства и прочие негативные факторы.

В целях скорейшей сдачи проблемных объектов и обеспечения пострадавших дольщиков жильем по поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова был разработан комплекс мер, утверждена «Дорожная карта по решению проблемных вопросов строительных кооперативов».

Аким области совершил объезд по проблемным объектам Актобе, чтобы лично проинспектировать ход исполнения данных им ранее поручений.

По всем 11 объектам определены потенциальные инвесторы, по нескольким - материалы переданы в правоохранительные органы для разбирательства. В настоящее время практически на всех объектах работы уже начаты.

В частности, на строительной площадке жилого комплекса «Safina.kz» работы были приостановлены в 2020 году. Причина - удорожание строительных материалов. 75% жилья уже распродано, однако люди не могут въехать в квартиры по сей день.

После совещания в акимате области 4 октября застройщик возобновил строительно-монтажные работы и обещает завершить их уже в конце текущего года. В целом, объект будет сдан в эксплуатацию весной следующего года.

Также глава региона посетил проблемные объекты долевого строительства ЖК «Кaspigroup», ЖК «Алаш Орда», ЖСК «Жилище», ЖК «Жангали», ЖК «Exclusive», осмотрел ход строительных работ, встретился с дольщиками.

В ЖК «Жилище» где выявлены отхождение от проекта и замена строительных материалов проводится демонтаж объекта.

«В числе проблемных объектов имеется проект 2016 года. Застройщики собрали у людей деньги под строительство девятиэтажного дома, построили четыре этажа, на остальные средства купили земельные участки и продали несуществующие квартиры. Пришлось принимать меры. В отношении остальных поставлены конкретные условия: либо они завершают строительство, либо передают инвесторам, которые в состоянии выполнить обязательства качественно и в срок. Инвесторов, которые готовы выполнить наши условия и довести дело до конца, мы определили. Теперь дело за застройщиками. Со своей стороны, мы готовы оказать необходимую помощь. До конца 2023 года все проблемы с дольщиками решим», - подчеркнул аким области, поручив застройщикам выполнить взятые на себя обязательства качественно и в срок.





Фото : gov.kz