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    Инвесторы из ОАЭ и России будут совместно перерабатывать редкозём в Казахстане

    8 Апреля 2021, 13:37

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов провел встречу с руководством Эмиратской компании «SSD Group» и российской Группы компаний «ДИНАТРОН». В ходе переговоров иностранные инвесторы заявили о намерении реализовать совместный проект по модернизации Иртышского химико-металлургического завода в Восточно-Казахстанской области и производству редкоземельных металлов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «KAZAKH INVEST».

    В рамках модернизации предприятия прорабатывается строительство нового ковочного, листопрокатного и трубопрокатного производства. Таким образом до 2024 года объем инвестиций в металлургический завод превысит $100 млн. Помимо основного проекта, иностранные бизнесмены планируют инвестировать в энергетические проекты для данного предприятия.

    «Казахстан стремится стать частью глобальной цепочки поставок редких и редкоземельных металлов и продукций из них, которая активно используется в высокотехнологичных производствах. А ИХМЗ может стать драйвером развития отрасли производства редкоземельных металлов в Казахстане. В этой связи, KAZAKH INVEST , совместно с государственными органами и организациями, готов оказать всестороннюю поддержку для дальнейшего развития проекта « - добавил председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов.

    По итогам встречи генеральный директор «SSD Group» Раджеб Канан и руководство Группы компаний «ДИНАТРОН» договорились о дальнейшей совместной проработке проекта.

    Компания « SSD Group « основана в 1977 году, в нее входят более 40 предприятий, которые принадлежат, управляются или находятся под покровительством шейха Султана бин Сурура Аль-Дахири. На сегодня группа SSD имеет прочную базу и разнообразный международный инвестиционный портфель, охватывающий более десятка стран (Великобритания, Канада, Египет, Ливан, Кувейт, Бахрейн и Марокко и др.), и включает в себя разнообразную совокупность предприятий и видов деятельности (нефтегазовые услуги, агробизнес, горно-металлургический комплекс, недвижимость, торговля, здравоохранение и др.).

    Группа компаний «ДИНАТРОН» основана в 1996 г. группой технологов, специалистов из атомной отрасли в РФ для выполнения научно-технических работ на предприятиях «РОСАТОМ». Сегодня коллектив компании включает более 20 кандидатов и докторов технических наук, обладающими уникальными компетенциями в области разработки и промышленного внедрения технологий производства редких и редкоземельных металлов. В состав «ДИНАТРОН» входят 9 российских и казахстанских компаний.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Промышленность Экономика Россия Арабские эмираты
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