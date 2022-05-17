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    Инвесторы из ОАЭ готовы развивать индустриальную зону в Экибастузе

    17 Мая 2022, 18:17

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Компания Объединенных Арабских Эмиратов будет развивать малую индустриальную зону города Экибастуз. Об этом стало известно в ходе встречи акима Павлодарской области Абылкаира Скакова с учредителями Canarax Trading LLP Нитин Бхатнагаром и Ибрахимом Ахмадом Абдуллой Аль Хаммади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Аким области отметил, что в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о форсировании реализации инвестиционных проектов, проводится работа по созданию индустриальной зоны регионального значения.

    «Это не первая наша встреча, - сказал Абылкаир Скаков. - В марте прошлого года в Абу-Даби наши представители подписали меморандум о взаимном сотрудничестве».

    Глава региона рассказал, что в последующем была создана региональная индустриальная зона в Экибастузе. Компанию «Canarax Trading» пригласили в качестве якорного инвестора малой индустриальной зоны.

    Учредитель компании Нитин Бхатнагар рассказал, что в пандемийный период были сложности с перелетами и проведением переговоров. Он отметил, что сейчас эти трудности позади.

    «Мы провели работу по реализации индустриальной зоны и встретились с потенциальными инвесторами, - сказал Нитин Бхатнагар. - Наша задача состоит в том, чтобы успешно реализовать проект малой индустриальной зоны в Экибастузе».

    На сегодняшний день инвесторы зарегистрировали в Экибастузе и Международном финансовом центре Астана ТОО «Canarax Ekibastuz Industrial Zone». В дальнейшем, это товарищество будет определено в качестве управляющей компанией индустриальной зоны.

    «При утверждении комплексного плана развития Экибастуза мы ставили задачу по развитию углехимии, - сказал Абылкаир Скаков. - Мы делаем акцент на том, что уголь является главным ресурсом и сырьевой базой».

    Глава региона поручил акиму города Экибастуза Ардаку Кантарбаеву и руководителям ответственных госорганов детально проработать условия и положения совместного проекта по открытию индустриальной зоны. По развитию углехимии Абылкаир Скаков рекомендовал инвестору наладить сотрудничество с Институтом химии и угля, где уже имеются разработки по безотходной технологии переработки угольной золы, получению адсорбентов для очистки сточных вод.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Инвестпроекты Павлодарская область Акимат Промышленность Экономика Регионы ОАЭ Экибастуз
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