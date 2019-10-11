Инвесторы из Израиля внесут вклад в развитие сельского хозяйства Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с инвесторами из Израиля. В ходе встречи представители ТОО «BS-Agro Produst» рассказали о технологии посева бахчевых культур, не требующей воды. Также стороны обсудили развитие партнерских отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Иностранные инвесторы выразили готовность нарастить сотрудничество и внести вклад в развитие сельского хозяйства.

На сегодняшний день ТОО «BS-Agro Produst» в селе Токсансай Ордабасинского района, применяя на 130 га новые технологии, выращивает бахчевые культуры. В этом году здесь намерены собрать 40 тонн урожая арбузов, а в следующем году увеличить посевные площади до 700 га. Помимо арбузов хозяйство также занимается выращиванием цветов, кукурузы и гороха.

Стоит отметить, семена арбузов, засеянные именно этим способом, пользуется большим спросом за рубежом в сфере косметологии.