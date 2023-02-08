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      Северо-Казахстанская область

    Инвесторы готовят план развития аэропорта Петропавловска

    8 Февраля 2023, 08:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил железнодорожный и автовокзалы, аэропорт Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О рабочей поездке глава региона уже традиционно написал на своей странице в социальной сети. По его информации, инвесторы готовят план развития аэропорта.

    «Аэропорт - это один из стратегически важных объектов области. Сейчас в нем нет ночных авиарейсов. Для устранения этой проблемы произведен ремонт светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе. Весной планируется сертификационный облет, после которого местный аэропорт сможет принимать самолеты в темное время суток. Это поспособствует увеличению количества авиарейсов», - сообщил глава региона.

    Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление в прошлом году. Имущество воздушной гавани выставляли на торги три раза. Оценочная стоимость варьировалась от 5,6 млрд до 2,8 млрд тенге.

    Сейчас из аэропорта Петропавловска, имеющего статус международного, можно улететь только в Астану и Алматы.


    Фото: malim.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Авиация
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