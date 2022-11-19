Инвесторов привлекут к строительству жилья в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В следующем году в Талдыкоргане планируется построить 35 жилых домов на 1292 квартиры за счет бюджетных средств, из них 31 кредитный дом на 1184 квартиры, 4 арендных дома на 108 квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.

Также частные инвесторы построят 600 квартир для социально уязвимых слоев населения. Таким образом, всего в 2023 году будет выдано 1892 квартиры, что в 1,5 раза больше в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщил сегодня аким области Жетысу Бейбит Исабаев на встрече с жителями областного центра,

В Талдыкоргане наблюдается большая очередность на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Всего в очереди состоят порядка 40 тыс. граждан

- С 2018 года под ИЖС не выдавался ни один земельный участок. Причина простая – не велась системная работа по подготовке земельных участков. Для решения этого вопроса необходимо ввести соответствующие поправки в генеральный план города в части подведения инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС. В этой связи акиму города поручаю в следующем году выдать не менее 500 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, продолжая эту работу ежегодно, обеспечивая прозрачность в вопросах очередности и выдачи земельных участков, - отметил Б. Исабаев.

Как было отмечено, в целом немаловажен вопрос архитектурного облика областного центра, оформления фасадов и содержания домов и других строений, ночного освещения города, бесперебойного обеспечения электроэнергией.



