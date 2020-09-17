Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Инвестор вложил 800 миллионов тенге в столовые школ Туркестанской области

    17 Сентября 2020, 18:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инвестор вложил 800 млн тенге в столовые 20 школ-интернатов Туркестанской области. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в ходе брифинга на площадке «AntikorLive» в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пять колледжей, находящихся в подчинении Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, включены в проект «Жас маман». Для них выделено из республиканского бюджета 1 млрд 600 млн тенге для обеспечения основным оборудованием. Три колледжа переданы в доверительное управление, один колледж передан в доверительное управление в рамках государственно-частного партнерства. Также переданы в доверительное управление в рамках ГЧП 20 школ-интернатов. Мы считаем, что эти 10 инициатив снизят коррупционные риски», – сказал С.Калкаманов.

    По его словам, в столовые 20 школ-интернатов инвестор вложил около 800 млн тенге, заменено оборудование, проведены ремонтные работы. Продукты закупаются у местных сельхозтоваропроизводителей.

    «Дети в интернатах будут обеспечены пятиразовым питанием. Если раньше каждая школа-интернат ежегодно заключала договор с различными предпринимателями, то теперь 20 школ-интернатов будут работать только с одним инвестором. Поскольку инвестор установил в столовых камеры видеонаблюдения, фактов хищения продуктов не будет», – сказал замакима области.

    Напомним, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов заявил, что в Туркестанской области коррупционные риски снижены с 50% до 2%.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Инвестпроекты Астана Туркестанская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Девять новых школ примут учеников в этом году в Атырауской области
    Хабиб Нурмагомедов объявил о расширении инвестиций в Казахстан
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка