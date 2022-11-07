Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Инвестор предлагает построить опреснительный завод в Мангистау

    7 Ноября 2022, 13:10

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На прошлой неделе в ходе официального визита президента Европейского совета Шарля Мишеля между Казахстаном и немецко-шведской компанией было подписано соответствующее соглашение об инвестициях. Об этом в ходе встречи с населением Мангистауской области сообщил Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    В частности, инвестор планирует организовать в Мангистауской области производство «зеленого» водорода.

    Предполагается также строительство опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии на 40 гигаватт. Реализация данного проекта позволит создать порядка 3500 рабочих мест на период строительства и 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода объекта. Будут подготовлены и обучены отечественные кадры, обеспечено строительство инфраструктуры, инвестор будет выполнять свои социальные обязательства.

    «Таких проектов, оказывающих комплексный социально-экономический эффект на развитие региона, должно быть как можно больше. Сейчас в мире значительно усилилась конкуренция за инвестиции. Наша страна должна использовать все свои сильные стороны и системно работать над улучшением инвестиционного климата. Еще раз повторю: Правительство совместно с акимами должны уделить этому вопросу первостепенное внимание», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    «Следует приступить к строительству опреснительного завода в селе Кендерли. Очень медленно идет реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Этот объект был введен в эксплуатацию 33 года назад, его сети нуждаются в срочной реконструкции. Правительству и фонду «Самрук-Казына» необходимо выполнить все работы в срок», - отметил Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог