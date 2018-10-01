Инвестиция в будущее - профессор ЕНУ - о повышении статуса педагогов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доктор исторических наук заведующий кафедрой Евразийских исследований Нурбек Шаяхметов подчеркнул необходимость и актуальность инициативы Главы государства о повышении статуса педагогов, озвученной им в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работая в высшем учебном заведении, для нас очень отрадно, что в Послании особое внимание уделено вопросам совершенствования системы образования. В частности, в Послании поднимается очень важный вопрос - о статусе педагогов. (...) Повышение статуса педагогов - это капитальная инвестиция в будущее. В век стремительно развивающихся цифровых технологий повышение статуса педагогов очень важно и необходимо», - считает Нурбек Шаяхметов.

По его словам, государство во все времена уделяло особое внимание сфере образования. Он привел в пример программу «Болашак», стипендию, учрежденную Президентом страны, плоды которой сегодня уже пожинаются.

«В 2016 году была внедрена система бесплатного профессионально-технического образования. Более 300 колледжей готовят специалистов для рынка труда. 2017 год был ознаменован принятием программы «Рухани жаңғыру», в которой также сфера образования занимает ключевые позиции. В свою очередь конкурентоспособность нации и личности, прежде всего, зависит от образованности граждан», - подчеркнул собеседник.

Нурбек Шаяхметов добавил, что в Евразийском национальном университете был внедрен учебный курс «Рухани жаңғыру», который изучается студентами всех факультетов.

Фото: old.aikyn.kz