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Инвестиция в будущее - профессор ЕНУ - о повышении статуса педагогов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доктор исторических наук заведующий кафедрой Евразийских исследований Нурбек Шаяхметов подчеркнул необходимость и актуальность инициативы Главы государства о повышении статуса педагогов, озвученной им в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Работая в высшем учебном заведении, для нас очень отрадно, что в Послании особое внимание уделено вопросам совершенствования системы образования. В частности, в Послании поднимается очень важный вопрос - о статусе педагогов. (...) Повышение статуса педагогов - это капитальная инвестиция в будущее. В век стремительно развивающихся цифровых технологий повышение статуса педагогов очень важно и необходимо», - считает Нурбек Шаяхметов.
По его словам, государство во все времена уделяло особое внимание сфере образования. Он привел в пример программу «Болашак», стипендию, учрежденную Президентом страны, плоды которой сегодня уже пожинаются.
«В 2016 году была внедрена система бесплатного профессионально-технического образования. Более 300 колледжей готовят специалистов для рынка труда. 2017 год был ознаменован принятием программы «Рухани жаңғыру», в которой также сфера образования занимает ключевые позиции. В свою очередь конкурентоспособность нации и личности, прежде всего, зависит от образованности граждан», - подчеркнул собеседник.
Нурбек Шаяхметов добавил, что в Евразийском национальном университете был внедрен учебный курс «Рухани жаңғыру», который изучается студентами всех факультетов.
Фото: old.aikyn.kz
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