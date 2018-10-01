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Инвестиций в жилищное строительство в Казахстане выросли на 31,5%

14 Октября 2018 03:30 179
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Инвестиций в жилищное строительство в Казахстане выросли на 31,5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем строительных работ и услуг в январе-сентябре 2018 года составил 2516,7 млрд тенге, что на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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В отчетном периоде наибольший объем работ выполнен в строительстве автомагистралей, улиц, дорог, железнодорожных путей, мостов и тоннелей - 688,4 млрд тенге, промышленных зданий - 368 млрд тенге, инженерных сооружений - 363,9 млрд тенге, жилых зданий - 277,2 млрд тенге и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности - 179,8 млрд тенге.

Объем строительно-монтажных работ по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличился на 3,2% и составил 2101,8 млрд тенге. В свою очередь объем строительных работ по капитальному ремонту увеличился на 13%, по текущему ремонту - на 19,5%.

В январе-сентябре этого года было закончено строительство 31 846 новых зданий, в том числе 29 753 жилого назначения и 2093 - нежилого. В частности, были введены в эксплуатацию 58 общеобразовательных школ, 66 дошкольных организаций, 2 больницы и 21 амбулаторно-поликлинических организация.

В январе-сентябре 2018 года на строительство жилья направлено 818,9 млрд тенге, что на 31,5% больше, чем годом ранее. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 10,9%. Основным источником финансирования жилищного строительства являются собственные средства застройщиков, удельный вес которых составляет 80,8%.

В январе-сентябре этого года общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составила 8841,6 тыс. кв. метров, из них индивидуальными застройщиками - 4619,7 тыс. кв. м. Индекс физического объема введенного жилья к аналогичному периоду 2017 года составил 111,6%.

Средние фактические затраты на строительство 1 кв. м жилья в многоквартирных домах в отчетном периоде составили 128,2 тыс. тенге и в жилых домах, построенных индивидуальными застройщиками, - 79,6 тыс. тенге.

 

 

 

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Ключевые слова: Жилье, Инвестпроекты, Статистика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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