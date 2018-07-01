Инвестиционный форум с участием 18 стран пройдет в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Международный инвестиционный форум «Altai Invest-2018» пройдет в Усть-Каменогорске 26 сентября с участием представителей из 18 стран, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в городском отделе внутренней политики.

К участию приглашены около 300 делегатов из 18 стран мира - это представители дипломатических корпусов, государственных органов, финансовых институтов, инвесторы из Китая, России, США, Великобритании, Ирана и других государств.

Форум станет платформой для обмена опытом между предпринимателями, решения задач по улучшению бизнес-среды региона, а также представления лучших инвестиционных проектов, направленных на развитие ВКО.

В рамках форума планируется В2В встречи, роуд-шоу по актуальным вопросам, выставка инвестиционных проектов, презентация инвестиционных проектов Восточно-Казахстанской области в таких отраслях, как промышленность, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс, государственно-частное партнерство.

Участникам форума будет предоставлена уникальная возможность презентовать свою продукцию, обсудить вопросы реализации проектов, получить новые знания по менеджменту, эффективному использованию ресурсов и привлечению инвестиций в свой бизнес.

«Проведение подобного мероприятия позволит потенциальным инвесторам изучить экономические, правовые и иные условия ведения бизнеса в регионе, ознакомиться с инвестиционным потенциалом, обсудить с представителями официальных и деловых кругов перспективы инвестиционного сотрудничества, - отмечают в городском акимате.

По итогам форума планируется подписание меморандумов и соглашений.