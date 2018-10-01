Инвестиции в сферу переработки в Казахстане за год выросли на 42%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане инвестиции в сферу переработки за год выросли на 42% , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на портал energyprom.

По данным опубликованным на портале вес обрабатывающей промышленности от инвестиционного портфеля всего промышленного сектора достигает уже почти 20%. За 8 месяцев в сегмент переработки проинвестировали уже 745,9 млрд тенге, что на 41,8% больше, чем годом ранее (и на 29,7% - в сопоставимых ценах).

Сразу 44,2% капитальных вложений пришлось на - Шымкент, который летом приобрел статус третьего в Казахстане города республиканского значения.

Также среди лидеров по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность - Карагандинская (9,9%) и Атырауская (7,5%) области.

Помимо роста объема инвестиций в секторе, растет и доля перерабатывающей отрасли в общем объеме капитальных вложений по стране. Так, вес обрабатывающей сферы от совокупного инвестиционного портфеля за январь-август текущего года составил 11,7%, против 11% годом ранее и всего 7,5% - в 2010 году, до активного продвижения индустриально-инновационного развития в рамках госпрограмм.

Доля от капвложений в промышленный сектор в целом в текущем году достигла 19,4% - как и годом ранее. В то же время, до активного развития сегмента переработки, в 2010 году, показатель был лишь на уровне 13,3%.

Ключевые инвестиционные магниты обрабатывающей промышленности - производство бензина и дизеля, а также прочих продуктов нефтепереработки и кокса (49,8% от капитальных вложений), металлургия (20,4%) и пищевая промышленность (11,2%).

На эти три ведущих инвестиционно-привлекательные отрасли пришлось более 80% капитальных вложений сектора.