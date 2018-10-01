Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 5 °С
Алматы: 19 °С
USD 370.03 EUR 428.49
RUB 5.61 CNY 53.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инвестиции в основной капитал в Казахстане увеличились на 21,6%

13 Октября 2018 14:41 92
Поделиться:
Инвестиции в основной капитал в Казахстане увеличились на 21,6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2018 года составил 7517,1 млрд тенге, что на 21,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Новости по теме

Какие инвестиционные проекты будут реализованы в Костанайской области
Меморандумы на 251 млрд тенге планируется подписать на «Kostanay Invest 2018» Инвестиции в сферу переработки в Казахстане за год выросли на 42%

Преобладающими источниками инвестиций в отчетном периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 5496 млрд тенге. В январе-сентябре наблюдалось увеличение на 16,5% инвестиционных вложений, направленных на машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и их капитальный ремонт.

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (42,2%), операции с недвижимым имуществом (13,3%) и на транспорт и складирование (13%). Объем инвестиционных вложений крупных предприятий составил 4195,8 млрд тенге.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Автор:

Асхат Ахметбеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив