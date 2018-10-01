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Инвестиции в основной капитал в Казахстане увеличились на 21,6%
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2018 года составил 7517,1 млрд тенге, что на 21,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Преобладающими источниками инвестиций в отчетном периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 5496 млрд тенге. В январе-сентябре наблюдалось увеличение на 16,5% инвестиционных вложений, направленных на машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и их капитальный ремонт.
Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (42,2%), операции с недвижимым имуществом (13,3%) и на транспорт и складирование (13%). Объем инвестиционных вложений крупных предприятий составил 4195,8 млрд тенге.
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