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    19:30, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Инвестиционный мошенник обманул алматинцев на 50 млн тенге

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Инвестиционный» мошенник обманул алматинцев на 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управлении полиции Алмалинского района в отношении гражданина А., 1996 года рождения, зарегистрировано уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК «Мошенничество».

    «Он подозревается в обмане жителей мегаполиса. Точнее гражданин А. привлекал инвесторов в различные проекты бизнеса, обещая вернуть вложенные деньги с процентами. Совокупный ущерб от его действий составил 50 млн тенге. Проведены оперативные мероприятия – подозреваемый задержан. В ходе разбирательств установлена его причастность к нескольким аналогичным эпизодам: с 2019 года мужчина присваивал деньги местных жителей под предлогом вкладывания денег в бизнес. Сейчас устанавливается точное количество потерпевших, так как некоторые еще не обратились с заявлением в полицию», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в изолятор временного содержания. Граждан, пострадавших от действий данного гражданина, полицейские призывают обратиться в УП Алмалинского района или позвонить по телефонам: 8-705-555-77-63, 8-775-747-77-78, 8-778-481-19-00.



    Фото: polisia.kz
    Теги:
    Общество Алматы Мошенничество для mail.ru Правоохранительные органы
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