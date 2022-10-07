АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Инвестиционный» мошенник обманул алматинцев на 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управлении полиции Алмалинского района в отношении гражданина А., 1996 года рождения, зарегистрировано уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК «Мошенничество».

«Он подозревается в обмане жителей мегаполиса. Точнее гражданин А. привлекал инвесторов в различные проекты бизнеса, обещая вернуть вложенные деньги с процентами. Совокупный ущерб от его действий составил 50 млн тенге. Проведены оперативные мероприятия – подозреваемый задержан. В ходе разбирательств установлена его причастность к нескольким аналогичным эпизодам: с 2019 года мужчина присваивал деньги местных жителей под предлогом вкладывания денег в бизнес. Сейчас устанавливается точное количество потерпевших, так как некоторые еще не обратились с заявлением в полицию», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в изолятор временного содержания. Граждан, пострадавших от действий данного гражданина, полицейские призывают обратиться в УП Алмалинского района или позвонить по телефонам: 8-705-555-77-63, 8-775-747-77-78, 8-778-481-19-00.



