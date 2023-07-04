Инвестиционный фонд ШОС предложил создать Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС предложил поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного Инвестиционного фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик. Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. В этой связи предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного Инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту. Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС может стать Международный финансовый центр «Астана», который вобрал в себя лучший опыт мировых финансовых институтов. На наш взгляд, экономическая повестка Шанхайской организации сотрудничества должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, общими усилиями можно было приступить к созданию базы «экономических преференций ШОС» в целях повышения инвестиционной привлекательности нашей Организации».

«Экономическая кооперация во многом зависит от эффективного использования транзитно-транспортных возможностей. На фоне разрыва традиционных цепочек поставок стратегическую значимость обрело создание современной транспортной инфраструктуры, а также новых конкурентных маршрутов. Наше совместное участие в реализации мега-проекта «Один пояс, один путь» и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». В качестве практической меры предлагаем создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров. Конкретные модальности данного механизма могут быть рассмотрены правительствами наших стран с подключением глав транспортных и железнодорожных администраций», - сказал К. Токаев.