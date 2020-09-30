Инвестиционный доход ЕНПФ с начала года составил 872 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) Единого накопительного пенсионного фонда составили 12 241,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 12 241,4 млрд тенге, увеличившись за январь-август 2020 года на 1 440,9 млрд тенге или на 13,3%», - сообщили в пресс-службе Национального банка РК.

За январь-август 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 871,9 млрд тенге до 5 205,6 млрд тенге на 1 сентября 2020 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 сентября 2020 года составило 11 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-август 2020 года составила 117,5 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 сентября 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (43,5% и 26,4% от общего объема пенсионных активов, соответственно).