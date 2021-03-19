Инвестиционные рейтинги регионов введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Инвестиционного штаба под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации новых подходов по привлечению инвестиций, которые были презентованы на заседании Высшего Совета по реформам при Президенте РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев доложил о том, что целях комплексной оценки эффективности действующих мер по привлечению инвестиций планируется внедрить Инвестиционный рейтинг регионов. Он позволит определить наиболее эффективные практики по работе с инвесторами и стимулировать работу местных органов власти.

Рейтинг состоит из 50 индикаторов на основе сведений, полученных методом опроса, а также статистических данных и экспертной оценки. Инвестиционный рейтинг регионов и Национальный доклад по инвестициям планируется выпускать в первом квартале каждого года.

Структура Национального доклада в течение двух недель будет согласована с экспертами Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития.

С учетом полученных рекомендаций Институт экономических исследований совместно с АО «НК «Kazakh Invest» будут подготовлены первый выпуск Рейтинга и Доклад за 2020 год. Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов и председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов доложили о порядке работы специальной команды «Task Force» из экспертов подразделения МФЦА «Business Connect» и АО «НК «Kazakh Invest».

По предложению Министерства торговли и интеграции в данную команду также войдут представители АО «Центр развития торговой политики «Qaztrade». «Task Force» будет выступать единым переговорщиком от лица Правительства с иностранными инвесторами, формировать проекты стратегических инвестиционных соглашений, вовлекать в работу по инвестпроектам центральные государственные и местные исполнительные органы, квазигосударственные субъекты, сопровождать инвесторов после решения Инвестштаба до начала операционной деятельности.