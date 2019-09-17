Инвестиционное резидентство позволит привлечь 32 млрд тенге за пять лет – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет внедрения программы инвестиционного резидентства Казахстан за пять лет сможет привлечь 32 млрд тенге. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что такое инвестиционный резидент – это иностранные граждане или лица без гражданства, которые работают на территории МФЦА в рамках программы инвестиционного резидентства. Сегодня на примере международных финансовых центров многих стран есть понятие инвестиционного резидентства», - сказала Дания Еспаева в кулуарах презентации законопроекта в Мажилисе.

При этом депутат отметила, что за счет внедрения инвестиционного резидентства можно привлечь 32 млрд тенге за пять лет.

«Мы идем по пути инвестиционного резидентства, что дает иностранным гражданам возможность в обмен на инвестиции, которые они будут вкладывать в инструменты МФЦА, получать визы многоразовые – сами инвесторы и члены их семей, и налоговые послабления. Что дает это Казахстану? Во-первых, это увеличение самого развития МФЦА. Предполагается, что в ближайшие пять лет где-то порядка 32 млрд тенге мы, возможно, путем введения изменений закона о налоговом резидентстве сможем привлечь», - сказала журналистам депутат Мажилиса.

Дания Еспаева напомнила, что МФЦА в качестве некоммерческой организации финансируется из бюджета.

«Чтобы мы не отвлекали бюджетные деньги, мы вносим изменения в налоговое законодательство, Конституционный закон о том, что те целевые деньги, которые направляются из бюджета на деятельность МФЦА, не будут облагаться НДС», - отметила она.