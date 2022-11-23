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    Инвестиции в транспортно-логистическую сферу уже превысили 1 триллион тенге

    23 Ноября 2022, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–октябрь текущего года инвестиции в сферу транспорта и складирования составили 1,1 трлн тенге — на 11,6% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года (реальный рост физического объема — на 8,5%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

    Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составили 978 млрд тенге, плюс 1,9% за год.

    В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в транспортно-логистическом секторе наблюдался в Алматы: 155,2 млрд тенге, годовой рост — сразу на 45,2% в стоимостном выражении. В тройку лидеров также вошли Атырауская (149,5 млрд тенге, годовой рост — в 2,9 раза) и Алматинская (111,6 млрд тенге, минус 24,6%) области.

    Заметный рост инвестиций в отрасли был зафиксирован в уже упомянутой Атырауской области.

    Наибольший объем инвестиций в секторе был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 56,3%, или 614,7 млрд тенге.

    Инвестиции за счет средств республиканского бюджета составили 223,3 млрд тенге (плюс 22% за год), за счет средств из местных бюджетов — 114,9 млрд тенге (минус 9,3%). Небанковские заемные средства сократились на 50,1%, до 102,1 млрд тенге, банковские займы, напротив, увеличились в 3,1 раза, до 36,4 млрд тенге.
    Транспорт Логистика Инвестиции
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