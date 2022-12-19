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    Инвестиции в сферу связи сокращаются в РК - министр

    19 Декабря 2022, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в сферу связи в стране ежегодно снижаются. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В частности, несмотря на предоставленные льготы, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются. Сегодня этот показатель снизился на 33%», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе.

    По данным министерства, инвестиции в 2020 году составили 169 млрд тенге, в 2021 году - 147,4 млрд тенге, а за 10 месяцев 2022 года - 112,8 млрд тенге.

    «Если взять международный бенчмарк, Франция инвестировала в инфраструктуру связи 15,5 млрд евро после пандемии, Германия - 11 млрд евро», - добавил глава ведомства.

    Ранее сообщалось, что за некачественный интернет операторов связи оштрафовали на 1,2 млрд тенге в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Связь, ТВ, IT Инвестиции
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