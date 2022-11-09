Инвестиции в сферу образования увеличились сразу в полтора раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере образования достигли 219,1 млрд тенге — на 49,2% больше в деньгах, чем годом ранее (реальный рост физического объёма — на 45,7%). 72% капвложений в секторе — бюджетные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составляли 146,9 млрд тенге, минус 11,5% за год.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций традиционно пришёлся на Алматы: 61,7 млрд тенге, годовой рост — в 2,3 раза. В тройке лидеров также оказались Туркестанская область (33,9 млрд тенге, плюс 67,8% в стоимостном выражении за год) и Шымкент (22,3 млрд тенге, плюс 20,3%). На тройку лидирующих регионов пришлось 53,8% вложений от РК.

Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской области: всего 337,7 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская и Актюбинская области.

Почти две трети капвложений в сфере образования были обеспечены за счёт местных бюджетов: 136,5 млрд тенге — на 64,9% больше, чем годом ранее.

Инвестиции за счёт собственных средств предприятий составили 51,6 млрд тенге (плюс 38,2% за год), за счёт республиканского бюджета — 21,8 млрд тенге (плюс 22,3%), за счёт банковских кредитов — 6,5 млрд тенге (плюс 25,8%), за счёт небанковских заёмных средств — 2,8 млрд тенге (минус 27,6%).

Как сообщалось ранее, Правительство утвердило новую Концепцию развития образования на 2022–2026 годы. Концепция содержит целый ряд мероприятий по комплексному улучшению качества образования. В том числе в рамках цифровизации учебного процесса будет реализован ряд проектов: «Цифровой учитель», преподавание отдельных предметов в малокомплектных школах онлайн и автономные цифровые учебники (мобильное приложение). Продолжится работа по цифровизации услуг в образовании, устранению нехватки ученических мест, поддержке детей с особыми образовательными потребностями, внедрению новых факультативных предметов и открытию дополнительных секций в школах, развитию технического и профессионального образования и т. д.



