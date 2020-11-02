Инвестиции в сферу информации и связи Казахстана превысили 75 миллиардов тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в сферу информации и связи Казахстана превысили 75 миллиардов тенге — это наибольший показатель с 2012 года. Годовой рост капвложений достиг рекордной отметки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.

Объём капитальных инвестиций в сферу информации и связи за январь - сентябрь 2020 года достиг 75,4 млрд тенге, что является самым большим показателем с 2012 года.

Годовой рост составил 63,8%, что является рекордным показателем за все время (ИФО — 162,4%).

Половина инвестиций в основной капитал в секторе приходится всего на три из 17 регионов РК. Лидирует Алматы с объёмом 15,6 млрд тенге - на 1,4% больше по сравнению с прошлым годом. Следом идёт Актюбинская область: 12 млрд тенге, рост по сравнению с прошлым годом - более чем в 11 раз. Третий регион-лидер - Нур-Султан: 10,3 млрд тенге, годовой рост - на 1,7%.

Лишь в трёх регионах РК объём инвестиций сократился по сравнению с прошлым годом: в Северо-Казахстанской (−73,8%), Акмолинской (−21,5%) и Карагандинской (−7,1%) областях.

Основным источником финансирования в сфере информации и связи являются собственные средства бизнеса, которые составили 93,4% от всего объёма капвложений: 70,4 млрд тенге, рост за год — на 60,9%.

На республиканский и местный бюджеты приходится 1,7 млрд и 1,2 млрд тенге соответственно, а на кредиты банков — лишь 20,1 млн тенге. При этом на другие заёмные средства пришлось 2 млрд тенге, 1,5 млрд тенге из которых составили средства нерезидентов.