Инвестиции в сферу госуправления и обороны выросли в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в сферу госуправления и обороны выросли в Казахстане почти на две трети за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

За январь–сентябрь 2020 года услуги в области госуправления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 1,7 трлн тенге — на 12,3% больше, чем годом ранее.

В аналогичном периоде 2019 года услуг в секторе оказали на 1,5 трлн тенге, с ростом на 10,6% за год.

Инвестиции в основной капитал в сфере госуправления и обороны за январь - ноябрь 2020 года достигли 63,3 млрд тенге — в 1,7 раза больше, чем годом ранее (ИФО — 163,3%).

В разрезе регионов наибольший объём капитальных вложений пришёлся на Туркестанскую область: 41,4% от РК, или 26,2 млрд тенге, годовой рост — в 2,8 раза. В ТОП-3 регионов также вошли Нур-Султан (7 млрд тенге, плюс 61,7% за год) и Алматы (6,9 млрд тенге, в 11,1 раза больше, чем в 2019 году).

В разрезе источников финансирования 70,5% капвложений осуществили за счёт местного бюджета: 44,7 млрд тенге, рост в 2 раза за год. Ещё четверть инвестиций была обеспечена за счёт республиканского бюджета: 16,3 млрд тенге, плюс 32,5%. Оставшиеся 3,7% пришлись на собственные средства бизнеса: всего 2,3 млрд тенге, минус 21,3%.

Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев во время онлайн-конференции рассказал о процессе оснащения вооружённых сил новым вооружением и военной техникой. Министр отметил, что в 2020 году приобретено более 370 единиц и капитально отремонтировано и модернизировано свыше 200 единиц военной техники. В министерстве сейчас взят курс на избавление от неиспользуемого военного имущества.

Кроме того, для обновления военной техники и накопления боеприпасов Министерством обороны инициировано производство в стране некоторых новых видов вооружения, включая боеприпасы.