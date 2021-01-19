Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Инвестиции в сферу госуправления и обороны выросли в Казахстане за год

    19 Января 2021, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в сферу госуправления и обороны выросли в Казахстане почти на две трети за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

    За январь–сентябрь 2020 года услуги в области госуправления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 1,7 трлн тенге — на 12,3% больше, чем годом ранее.

    В аналогичном периоде 2019 года услуг в секторе оказали на 1,5 трлн тенге, с ростом на 10,6% за год.

    Инвестиции в основной капитал в сфере госуправления и обороны за январь - ноябрь 2020 года достигли 63,3 млрд тенге — в 1,7 раза больше, чем годом ранее (ИФО — 163,3%).

    В разрезе регионов наибольший объём капитальных вложений пришёлся на Туркестанскую область: 41,4% от РК, или 26,2 млрд тенге, годовой рост — в 2,8 раза. В ТОП-3 регионов также вошли Нур-Султан (7 млрд тенге, плюс 61,7% за год) и Алматы (6,9 млрд тенге, в 11,1 раза больше, чем в 2019 году).

    В разрезе источников финансирования 70,5% капвложений осуществили за счёт местного бюджета: 44,7 млрд тенге, рост в 2 раза за год. Ещё четверть инвестиций была обеспечена за счёт республиканского бюджета: 16,3 млрд тенге, плюс 32,5%. Оставшиеся 3,7% пришлись на собственные средства бизнеса: всего 2,3 млрд тенге, минус 21,3%.

    Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев во время онлайн-конференции рассказал о процессе оснащения вооружённых сил новым вооружением и военной техникой. Министр отметил, что в 2020 году приобретено более 370 единиц и капитально отремонтировано и модернизировано свыше 200 единиц военной техники. В министерстве сейчас взят курс на избавление от неиспользуемого военного имущества.

    Кроме того, для обновления военной техники и накопления боеприпасов Министерством обороны инициировано производство в стране некоторых новых видов вооружения, включая боеприпасы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Инвестпроекты Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане