Инвестиции в сфере искусства и отдыха в РК сократились на 37% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в основной капитал в сфере искусства, развлечений и отдыха сократились на 37% за год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

За январь–апрель этого года инвестиции в основной капитал в сфере искусства, развлечений и отдыха составили 35,3 млрд тг - сразу на 33,2% меньше, чем годом ранее. Реальное сокращение объемов капвложений в секторе составило 36,9%.

В региональном разрезе больше всего инвестиций в секторе пришлось на Нур-Султан: 10,5 млрд тг, годовой рост — в 32,3 раза. В тройке лидеров также оказались Туркестанская область (5,7 млрд тг, минус 81,8%) и Шымкент (4,3 млрд тг, годовой рост в 10,8 раза).

Наименьший объем инвестиций наблюдался в Костанайской области: 82,9 млрд тг - на 91,7% больше, чем годом ранее.

Основной объем капвложений был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 17,6 млрд тг, минус 55,9% за год.

Немалый объем пришелся также на бюджетные средства: из республиканского бюджета в сферу вложили 10,1 млрд тг, из местных бюджетов - 7,5 млрд тг.

Еще 146,8 млн тг было обеспечено за счет небанковских заемных средств - на 58,4% меньше, чем годом ранее.

Что касается расходов местных бюджетов, здесь по итогам первого квартала этого года затраты на спорт, культуру, туризм и информационное пространство составили 92,9 млрд тг - сразу на 41,3% больше, чем годом ранее.

Наибольшие затраты были зафиксированы в Туркестанской области: 13,6 млрд тг - сразу на 92,9% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматы и Алматинская область. Меньше всего расходов в секторе понес бюджет Мангистауской области - всего 2,6 млрд тг, на 23% больше, чем годом ранее.

Услуги в области спорта, организации отдыха и развлечений за январь–декабрь 2021 года в РК составили 400,5 млрд тг - на 60,9% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

Без учета ненаблюдаемого сектора экономики в секторе оказали услуг на 399,2 млрд тг, из которых за счет средств населения - 239,1 млрд тг, или 59,9%. Годовой рост объема услуг в стоимостном выражении достиг 67,9%. Тем временем в сельской местности объем услуг составил всего 39,5 млрд тг, или 9,9% от РК.