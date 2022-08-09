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    • Инвестиции в основной капитал в сфере обороны выросли в два раза в РК

    9 Августа 2022 09:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения в РК достигли 38,8 млрд тенге — в 2,2 раза больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

    В первом полугодии 2021 года инвестиции в секторе составляли 17,9 млрд тенге, минус 34% за год. В региональном разрезе больше всего инвестиций в секторе пришлось на Туркестанскую область: 13,8 млрд тенге, годовой рост — в 4,3 раза.

    В тройке лидеров также оказались столица (7,5 млрд тенге, годовой рост — в 2,5 раза) и Алматы (4,7 млрд тенге, годовой рост — в 2,3 раза). Меньше всего инвестиций в секторе пришлось на Шымкент: 37 млн тенге, минус сразу 84,5% за год.

    Из 20 регионов только в Улытауской области в текущем году не поступило средств в основной капитал в сфере обороны.

    В разрезе источников финансирования 52,9% капвложений было обеспечено за счет республиканского бюджета: 20,5 млрд тенге — в 5,3 раза больше, чем годом ранее.

    Из местного бюджета было вложено 17,1 млрд тенге (плюс 28,6% за год), из собственных средств предприятий — 916 млн тенге (плюс 35,1%), еще 280,7 млн тенге пришлось на заемные средства (годом ранее инвестиций из этого источника не наблюдалось).
    #Экономика #Бюджет #Минобороны РК #Вооруженные силы #Финансы #Инвестиции
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