Инвестиции в охрану окружающей среды выросли на 34 % в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы экологии предельно актуальны во всём мире, в том числе и в Казахстане. Значительная часть населения РК проживает в зоне непосредственного влияния вредных производственных факторов, основным из которых являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2019 году выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, составили 2,5 млн тонн — на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В целом рост выбросов наблюдается начиная с 2016 года, передает МИА «Казахстан» со ссылкой на Energyprom.kz.

Из общего объёма выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ 79,6% составили газообразные и жидкие вещества, 20,4% — твёрдые. Повышенное загрязнение атмосферного воздуха негативно влияет на здоровье человека и устойчивость экосистемы.

В том же году предприятиями и индивидуальными предпринимателями республики было уловлено и обезврежено 93,2% от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения. Всего в 2019 году насчитывалось 262,7 тыс. стационарных источников загрязнения — на 58,2% больше, чем десять лет назад.

Фактически в стране наблюдается постепенное увеличение количества источников загрязнения, а вместе с этим растут и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В разрезе регионов наибольший объём выбросов загрязняющих веществ был сформирован на территориях Павлодарской (721,5 тыс. тонн), Карагандинской (641,3 тыс. тонн), Атырауской (164,5 тыс. тонн), Актюбинской (136,6 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанской (128,8 тыс. тонн) областей. Это обусловлено большой концентрацией промышленных предприятий в данных регионах. Вследствие этого в упомянутых регионах ведутся мероприятия по защите окружающей среды, были установлены целевые индикаторы. В план достижения целевых показателей качества окружающей среды включены мероприятия, проводимые крупными промышленными предприятиями, оказывающими значительное влияние на окружающую среду. В Карагандинской области для привлечения общественности к решению экологических проблем в 2018 году создан Совет по вопросам охраны окружающей среды под председательством акима области. Совет призван объединить усилия общественности, бизнеса, науки и государственных органов в принятии решений в области обеспечения безопасной окружающей среды и улучшения экологической обстановки в регионе.

Также в стране растут объёмы промышленных отходов. В 2019 году показатель составил 868,6 млн тонн — на 4,6% больше, чем в 2018-м. При этом растёт и уровень переработки отходов. В том же году объём переработанных и вторично использованных отходов достиг 295 млн тонн — на 10,5% больше уровня 2018-го. Вместе с тем из года в год растёт и доля переработки, которая в 2019 году составила 34% (годом ранее — 32,2%).

Рост переработки отходов зачастую также обусловлен деятельностью крупных промышленных компаний. Производственные предприятия находятся в постоянном поиске сырья, технологий, которые позволили бы снизить себестоимость продукции. Одним из актуальных решений этого вопроса является использование продукции вторичной переработки.

По итогам 2020 года инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, в РК составили 157,1 млрд тг — на 33,8% больше, чем годом ранее (117,4 млрд тг). За последние три года сумма инвестиций растёт в среднем на 75,5% в год.

Кроме того, в текущем году был принят новый Экологический кодекс. Его задачи — обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды посредством осуществления государственного регулирования, недопущение причинения экологического ущерба в любых формах, обеспечение устранения последствий причинённого экологического ущерба, укрепление законности и правопорядка в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и прочее.

Одним из основных пунктов кодекса является принцип «загрязнитель платит». Согласно этому принципу, компании, наносящие вред экологии, должны либо его уменьшить, либо платить больше денег в бюджет. В этих условиях компании заинтересованы не допускать негативного воздействия на окружающую среду, а также простимулированы внедрять в своё производство наиболее современные доступные «зелёные» технологии.

Заметим, в РК есть компании, которые ещё до принятия данного кодекса предпринимали действия для технологической модернизации производства с целью сокращения негативного воздействия на природу. К примеру, в ERG, несмотря на то что объём выбросов твердых частиц не превышает установленные государством нормы, планируют значительно снизить показатель — до норм, принятых в ЕС. Для реализации этой масштабной инициативы в течение 10-летнего периода потребуется около 350 млн долл. США. Основные направления работы включают применение передовых технологий газоочистки и перевод выбранных котельных на газ.

В целом предпринятые крупными производственными компаниями меры, а также внедрение «зелёных» технологий и ужесточение ответственности за нарушение экологического законодательства должны оказать заметное позитивное воздействие на снижение выбросов загрязняющих веществ в Казахстане.