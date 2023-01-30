Инвестиции в охрану окружающей среды в Казахстане снизились за год на 50,8 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 23 % всех смертей в мире связаны с загрязнением воздуха, заражением воды и химическим воздействием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Экологическое благосостояние и охрана окружающей среды – одни из главных задач большинства стран мира. По крайней мере 155 государств признают, что их граждане имеют право жить в здоровой окружающей среде в соответствии с законодательством страны или с такими международными соглашениями, как Всеобщая декларация прав человека.

Несмотря на это, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, 23 % всех смертей связаны с такими экологическими рисками, как загрязнение воздуха, заражение воды и химическое воздействие.

В Казахстане экологические вопросы также стоят остро. Ключевую роль в охране окружающей среды играет качество атмосферного воздуха. За последние пять лет, в 2018–2022 годах, стабильный высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау.

К примеру, в Астане загрязнение воздуха в основном характерно для холодного периода года, сопровождающегося выбросами от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора. Загрязнение воздуха диоксидом азота на загруженных перекрестках города свидетельствует о значительном негативном вкладе автотранспорта.

В Караганде ситуация похожая: основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают выбросы от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора, однако добавляются выбросы промышленных предприятий.

В свою очередь, в Темиртау загрязнение характерно уже для любого сезона, оно определяется влиянием выбросов промышленных и металлургических предприятий города, а непосредственно в зимнее время – также и выбросов от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора.

В условиях подобных экологических проблем в любом государстве необходимы значительные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане наблюдался динамичный рост объема инвестиций в этом направлении с 2018-го по 2021 год. Однако уже в 2022 году отмечено существенное снижение показателей. Так, по итогам января–декабря 2022 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, составили в РК 80,6 млрд тенге сразу на 50,8 % меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В целом за последние 5 лет (с 2018-го по 2022 год) сумма инвестиций достигла почти 600 млрд тенге, при этом, к примеру, в предыдущую пятилетку показатель составлял 235,9 млрд тенге.

Если рассматривать долю инвестиций на охрану окружающей среды от общего объема инвестиций в целом по стране, то она весьма незначительна – всего 0,54 % в 2022 году.

В то же время отдельные субъекты квазигосударственного и частного секторов выводят вопросы экологии на стратегический уровень управления предприятием. Особую роль в охране окружающей среды играют добывающие компании страны – в частности, гиганты нефтегазового сектора, имеющего приоритетное значение для экономики РК. В качестве примера мы рассмотрели одну из первых и крупнейших нефтегазодобывающих компаний РК – Тенгизшевройл (ТШО). С 2000 года ТШО инвестировал в реализацию природоохранных мероприятий в РК более 3,15 млрд долларов США.

За последние 20 лет эксплуатации ТШО снизил интенсивность выбросов в атмосферу на 65 % при увеличении объемов добычи нефти в 2,6 раза. Такой результат был достигнут благодаря инвестициям в крупные проекты, направленные на повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Основной мерой безопасности на нефте- и газоперерабатывающих заводах по всему миру является сжигание газа на факельных системах. ТШО использует факельные системы по мере необходимости для безопасной эксплуатации оборудования и защиты персонала – например, во время техобслуживания, ремонта, работ по запуску оборудования, а также при остановах и во время сбоев технологического процесса. При этом с 2009 года ТШО прекратил непрерывное сжигание попутного газа на факелах и реализует 99 % добытого газа через экспорт или на собственные нужды компании, то есть показатель утилизации газа в компании составляет 99 %.

Кроме того, в ТШО одной из приоритетных задач является рациональное водопользование, с учетом высокой ценности пресной воды, которая является основополагающим социальным, природным и экономическим ресурсом. С 2013-го по 2016 год с целью улучшения процесса управления сточными водами были введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения и сооружения повторного использования воды. К третьему кварталу 2022 года на объектах ТШО повторно использовалось 49,4 % воды, причем показатель растет из года в год.

Ключевую роль в охране окружающей среды играет и качественный мониторинг, предусмотренный в Программе производственного экологического контроля. Результаты мониторинга атмосферного воздуха позволяют правильно оценивать текущее воздействие и при необходимости разрабатывать предупредительные меры по смягчению нагрузки на атмосферный воздух. ТШО осуществляет несколько видов мониторинга атмосферного воздуха на территории своей деятельности и в санитарно-защитной зоне, а также в местах проживания персонала и в поселке Жана Каратон.

Крупные населенные пункты Атырауской области – города Кульсары и Атырау – находятся, по данным Казгидромета, в зоне с низким уровнем загрязнения.



