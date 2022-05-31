Инвестиции в науку выросли в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности за январь-апрель текущего года достиг 15,9 млрд тг - сразу на 62,6% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Реальный рост в секторе составил 53,7% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Более половины всего объема вложений в секторе пришлось лишь на три региона. Лидируют мегаполисы - Нур-Султан и Алматы. При этом объем капвложений в столице за год вырос в стоимостном выражении почти в 2 раза, до 3,3 млрд тг, а в Алматы — почти не изменился, составив 2,8 млрд тг.

Замыкает тройку лидеров Кызылординская область: 2,6 млрд тг — в 3 раза больше по сравнению с январем-апрелем 2021 года.

Самый внушительный годовой рост объема инвестиций в секторе наблюдался в Костанайской области: сразу в 8 раз, до 2,6 млрд тг.

Основными источниками финансирования отрасли являются собственные средства предприятий: объем капитальных инвестиций в сегменте за январь-апрель 2022 года составил 14,6 млрд тг. Следом идут кредиты банков и небанковские заемные средства — 1,1 млрд и 157,1 млн тг соответственно. На местные бюджеты пришлось лишь 56,6 млн тг.

Что касается оплаты труда в секторе, в первом квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности достигла 416,4 тыс. тг — сразу на 45,9% выше среднереспубликанского показателя. Покупательная способность заработных плат в секторе выросла на 9,7%.

В то же время, несмотря на господдержку и достаточно высокие заработные платы, списочная численность работников в сфере профессиональной, научной и технической деятельности сокращается уже четвертый год подряд; на конец первого квартала 2022 года она составила 81,4 тыс. человек.

Объем услуг в сфере научных исследований и разработок в первом квартале текущего года составил 12,8 млрд тг — на 12,2% больше, чем годом ранее.

В то же время до этого в отрасли наблюдался многолетний спад. В первом квартале 2018 года объем услуг в секторе достигал 23,3 млрд тг, в 2019 году — 20,5 млрд тг.



