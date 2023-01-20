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    Инвестиции в науку сократились в Казахстане

    20 Января 2023, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–ноябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 45,5 млрд тг — на 14,7% меньше в деньгах, чем годом ранее. Судя по индексу физического объема (81,1%), в реальном выражении спад составил 18,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    В аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составляли 53,4 млрд тг, минус 42,5% за год в стоимостном выражении.

    В региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности пришелся на Астану: 10,3 млрд тг, плюс 1,8% в стоимостном выражении за год.

    На второй строчке расположился Алматы: 8,9 млрд тг — на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область: 6 млрд тг, годовой рост — на 13,2%. На топ-3 регионов пришлось 55,4% всех вложений по стране.

    Меньше всего инвестиций пришлось на Жетысускую область: всего 158,9 млн тг. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Акмолинская области.

    Практически весь объем инвестиций в секторе был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 91,2%, или 41,5 млрд тг. Годовое сокращение в этом сегменте составило 13,7% за год.

    Средства из республиканского бюджета составили 1,7 млрд тг (годовой рост — в 2,9 раза), из местных бюджетов — 397,6 млн тг (плюс 7,8%). Вложения за счет банковских кредитов выросли сразу в 28,2 раза, до 1,2 млрд тг, инвестиции за счет небанковских заемных средств, напротив, сократились на 83%, до 720,2 млн тг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Наука Экономика Статистика Инвестиции Экспертиза
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