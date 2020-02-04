Инвестиции в науку и инновации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия примет участие в реализации проекта создания научно-технологической долины в КазНУ им. аль-Фараби. Договоренность об этом была достигнута во время встречи ректора ведущего казахстанского вуза академика Галыма Мутанова с заместителем министра науки и инновации Саудовской Аравии Нассером Мухаммед аль-Акили.

В ходе визита заместитель министра науки и инновации СА ознакомился с научно-образовательной и инновационной деятельностью КазНУ, научными проектами, центрами и лабораториями. Нассер Мухаммед аль-Акили отметил масштабность и развитость инфраструктуры университета. По его мнению , она современная и привлекательна для бизнеса, особенно в области высоких технологий.

Большой интерес гостей вызвал проект создания научно-технологической долины а ль-Фараби – новой платформы сотрудничества университетов мира в сфере развития новых технологий и инноваций, ядром которой станет современный международный IT-кластер с технопарком и суперкомпьютером. Заместитель министра выразил готовность привлечь в его реализацию университеты Саудовской Аравии, а также инвесторов для развития инфраструктуры научно-технологической долины и финансирования исследовательских проектов.

Учитывая обоюдную заинтересованность , стороны создали рабочую группу из специалистов и ученых КазНУ и Университета Короля Сауда для детального обсуждения направлений коллаборации. Уже намечены планы создания в ближайшее время совместных исследовательских центров по реализации проектов в области космических технологий, производства новых продуктов в сфере IT и биотехнологий, химии и физике, нанотехнологий и др.

Проект научно-технологической долины а ль-Фараби, получивший поддержку Елбасы и Президента РК, станет уникальной точкой роста национальной инновационной системы, ориентированной на коммерциализацию научных разработок и внедрение их в реальный сектор экономики.



