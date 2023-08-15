Инвестиции в городскую среду: Как механизм ГЧП поможет в благоустройстве городов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане строительство и развитие системы коммунальной инфраструктуры долгое время финансировались исключительно из местного бюджета. Однако во многих странах уже давно понимают, что бизнес можно привлекать не только в роли исполнителя работ, но и партнера таковых объектов, такое мнение выказал председатель правления Казахстанского центра государственно-частного партнерства Самат Сагындыков в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

По его словам, для развивающихся экономик механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) остается одним из наиболее привлекательных инструментов. Рассматривая направления коммунальной инфраструктуры и благоустройства городов можно выделить несколько аргументов в пользу целесообразности использования ГЧП как одним из рабочих органов финансирования: наличие дефицита инвестиций, нехватка финансовых ресурсов для развития, инновационная основа для ГЧП проектов, привлечение частных инвесторов, реализация национальной экономической политики.

«В Казахстане строительство и развитие системы коммунальной инфраструктуры долгое время финансировались исключительно из местного бюджета. Однако во многих странах уже давно понимают, что бизнес можно привлекать не только в роли исполнителя работ, но и партнера таковых объектов. И специфика использования механизмов ГЧП для развития и благоустройства городов актуальна на сегодняшний день», - считает Самат Сагындыков.

Эксперт отмечает, что механизм ГЧП может оказать положительное влияние на развитие города как путем финансирования, привлекая частные инвестиции для реализации значимых проектов, так и с помощью экологических проектов, когда ГЧП способствует реализации экологических и устойчивых проектов, таких как обустройство парков, создание зеленых зон, внедрение возобновляемой энергии и т.д. Это поможет сделать город более экологически чистым и привлекательным для жителей.

По данным Казахстанского центра государственно-частного партнерства, на сегодняшний день реализованные ГЧП проекты в данной сфере чаще всего встречается в модернизации уличного освещения, в проектах благоустройства, санитарной очистки, в проектах, связанных с улучшением жилищных условий населения, в сфере твердо-бытовых отходов, строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Статистика базы данных ГЧП показывает, что 90% всех проектов, реализованных в сфере энергетики и ЖКХ иницииорованы государственными органами. Так, на 1 июля 2023 года в данных сферах заключено 142 договора по проектам ГЧП. При этом 3 проекта республиканского значения, 139 – местного.

«Необходимо отметить привлекательность для инвесторов механизма ГЧП при реализации инвестиционных проектов в сфере благоустройства общественных пространств и коммунальной инфраструктуры. Актуальность данного механизма заключается, во-первых, в большой заинтересованности государства в благоустройстве, а также в их готовности способствовать реализации проектов именно с использованием механизмов ГЧП. Так, аким столицы Женис Касымбек на встрече с представителями бизнес-сообщества отвечая на критику о необходимости строительства новых подстанций, отметил, что местный орган заинтересован в привлечении инвестиций частных инвесторов, готовых участвовать в реализации проектов ГЧП. Еще одна из причин привлекательности ГЧП в том, что инвестору предоставляется множество инструментов и моделей для возврата инвестиций и получения прибыли по проекту», - аргументировал Самат Сагындыков.

Он также добавил, что в настоящее время вопрос об инновационной активности становится наиболее актуальным, что приводит к повышению требования к рынку в части качественного совершенствования. Здесь следует отметить, что применение эффективных методов новаторства с помощью ГЧП могут решить многие проблемы в коммунальной инфраструктуре.

Так, в информационном поле наблюдается рост публикаций о негативных последствиях некачественной работы местных органов для окружающей среды и качества жизни жителей городов.

«Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев выразил критику касательно проблемы с озеленением столицы и отметил необходимость смены методов работы. В Алматы более 200 тысяч свежевысаженных деревьев засохли из-за неправильно организованной работы поливочной системы местных органов. В данных случаях важно разработать и внедрить эффективные стратегии управления зелеными насаждениями и инфраструктурой города. И механизм ГЧП может стимулировать исследовательские и разработочные проекты, направленные на создание новых технологий, продуктов и услуг. А совместное финансирование и ресурсы помогают снизить риски таких инновационных проектов», - подчеркнул Самат Сагындыков.

По его мнению, вопрос реализации проектов ГЧП в сфере благоустройства городов можно решить с помощью проведения совместных мероприятий так называемых стратегических сессий совместно с местными исполнительными органами и экспертами сферы ГЧП, в частности, Казахстанского центра государственно-частного партнерства, последние из которых готовы участвовать на таких площадках.

«В заключении необходимо отметить, что инвестиции в городскую среду с помощью механизма ГЧП безусловно помогут в благоустройстве общественных пространств, а также совместное осуществление проектов ГЧП между государством и частным сектором даст новый импульс сотрудничества», - резюмировал Самат Сагындыков.