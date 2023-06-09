Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Инвестиции в экономику: почему они важны для Казахстана

    9 Июня 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстан ежегодно увеличивается приток иностранных инвестиций в национальную экономику. В прошлом году было привлечено беспрецедентное количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за последние 10 лет, объем которых составил $28 млрд. В каких секторах они сконцентрированы, как облагаются налогом и в каких направлениях стоило бы усилить работу по их привлечению, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

    Самый высокий показатель привлеченных инвестиций за 10 лет

    В прошлом году Казахстан привлек рекордное количество прямых иностранных инвестиций за последние 10 лет. По итогам 2022 года валовый приток ПИИ в нашу страну составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд).

    По данным Правительства, в 2022 году был обеспечен ввод в эксплуатацию 199 инвестпроектов в ключевых отраслях экономики на 2,3 трлн тенге.

    Почему инвесторы предпочитают Казахстан

    По мнению экспертов, инвестиционный климат является одной из сильных сторон Казахстана. Инвестировать в нашу страну безопасно, как с точки зрения внешних инвестиций, так и внутренних. Это подтвердил кредитный прогноз международного рейтингового агентства Standard and Poor’s, который занимается оценкой финансовых рынков, изменив значение с «негативного» на «стабильный» в марте этого года для Казахстана.

    На правительственном часе в Сенате Парламента в мае этого года депутат Ольга Перепечина назвала основные факторы привлекательности страны для инвесторов.

    «Это политическая стабильность, предсказуемость и неизменность законодательства, эффективность госуправления на территории всей страны. И государство держит на контроле все эти звенья, составляющие прочный фундамент инвестиционного климата. Законодательно предусмотрены различные механизмы стимулирования инвестиционной активности в нашей стране», — сказала Ольга Перепечина в ходе своего выступления.

    Она напомнила, что в Казахстане функционируют 14 специальных экономических (СЭЗ) и 33 индустриальные зоны, которые предоставляют инфраструктуру и широкий спектр инвестиционных преференций: упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса, создана прочная нормативно-правовая база и благоприятные условия для инвестиционной деятельности.

    Налоговые льготы для иностранных инвесторов

    Говоря о налоговых преференциях, которые предоставляются инвесторам для повышения инвестиционной привлекательности страны, согласно налоговому законодательству РК, практически все прямые инвестиции, которые развивают экономику государства, сосредоточены в специальных экономических зонах, либо в Astana hub или в МФЦА и к ним применяются налоговые льготы в виде освобождения от налогообложения на доходы и другие косвенные налоги.

    Если же инвесторы получают вознаграждения или дивиденды от своих инвестиций, то они подпадают под налогообложение. Казахстанские компании направляют вознаграждения или дивиденды иностранным инвесторам с учетом вычета налоговой ставки — 15%.

    По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с 1 января 2023 года льготы по дивидендам отменены.

    «Исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (юридических и физических лиц) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий, установленных Налоговым кодексом (пункты 4 и 5 статьи 646 Налогового кодекса)», — говорится в сообщении КГД.

    Однако, по информации Комитета госдоходов, льготы по дивидендам нерезидентов (юридических и физических лиц) по ценным бумагам, находящимся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА) сохранены. Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов. Критерии определяет Правительство.

    В целом, в июле 2022 года в Казахстане была утверждена новая Концепция инвестполитики, с 76 странами действует безвизовый режим, а также функционирует институт инвестиционного омбудсмена.

    В какие сектора экономики направляются ПИИ

    По видам экономической деятельности больше всего прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающий сектор -$12,1 млрд.

    В 2022 году объем привлеченных инвестиций в обрабатывающую промышленность заметно вырос до $5,6 млрд, равно как и увеличились инвестиции в оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов ($5 млрд). $649,7 млн было направлено на финансовую и страховую деятельность.

    Однако, согласно выводам сенатора Ольги Перепечиной, уровень привлечения частных инвестиций в промышленность все же остается низким.

    «В структуре объемов производства только 29% приходится на промышленность, 71% - строительство столицы и города Туркестан. Это говорит о том, что наблюдается низкий уровень привлечения частных инвестиций в промышленность, а также низкий объем производства и отсутствие экспортоориентированности СЭЗ», — считает депутат.

    По ее словам, основными проблемами, которые препятствуют привлечению инвестиций в СЭЗ, являются незавершенность инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, неприемлемые сроки окупаемости для инвесторов на этапе завершения сроков функционирования СЭЗ и некоторые другие.

    «Конечно проблемы есть и будут, поэтому мы должны на постоянной основе совершенствовать, находить новые инструменты и подходы, вовремя устранять ошибки для достижения итоговой цели. Хочу отметить, что по данному направлению, депутатами на системной основе проводится работа, кроме законодательных инициатив, проведены значительные мероприятия, в том числе выездные», — отметила спикер.

    Сенатор сообщила, что в Правительство направлены важные рекомендации касательно дифференцированного подхода при предоставлении льгот в зависимости от объема инвестиций выбора приоритетности видов деятельности на территории СЭЗ, сокращения сроков процедур включения новых видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности, минимизации сроков по выдаче технических условий, предоставления возможности выкупа земельного участка участниками СЭЗ после достижения мощности производства и другие.

    Какие страны больше всего инвестируют в Казахстан

    Больше всего инвестиций по итогам прошлого года вложили Нидерланды $8,3 млрд, среди других стран, входящих в ТОП инвесторов страны — США - $5,1 млрд, Швейцария - $2,8 млрд, Бельгия - $1,6 млрд, Россия - $1,52 млрд, Южная Корея - $1,48, Китай - $1,43. Эти страны входят в ТОП инвесторов Казахстана на протяжении последних лет.

    В какие проекты вкладывают свои финансы инвесторы

    Более 80% инвестиций Нидерландов приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. В данной сфере действует более 50 компаний с участием капитала из этой страны. Остальные инвестиции направляются в сферу сельского хозяйства, в обрабатывающий сектор.

    Большая часть инвестиций США также сконцентрированы в горнодобывающем секторе. Небольшой объем прямых инвестиций США зафиксирован в финансовой и страховой деятельности и геологоразведке.

    Третий по объему инвестиций партнер Казахстана — Швейцария, в основном также вкладывают в горнодобывающий сектор и сельскохозяйственные проекты. Россия инвестирует в горнодобывающий сектор, одним из значимых проектов является проект по добыче урана. В целом, более 30% всех инвестиций приходится на горнодобывающий сектор.

    Китай также является одним из крупнейших инвесторов Казахстана. Во время своего последнего визита в КНР в мае этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в круглом инвестиционном столе, а также встретился с представителями крупных китайских компаний. К слову, общий объем китайских инвестиций в Казахстан составил $23,2 млрд за годы независимости. В нашей стране успешно работают такие крупные китайские корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei. Обе стороны пришли к выводу, что потенциал инвестиционного сотрудничества есть куда расширять. Глава государства пригласил китайских инвесторов инвестировать в проекты по электроэнергетике, ВИЭ и проекты в сельском хозяйстве. В целом, по итогам этого визита было подписано 47 документов на $22 млрд.

    В частности, по данным Национальной компании «Kazakh Invest», было подписано соглашение между ТОО «Meridian Company» и «HKC Corporation», по которому предполагается привлечение инвестиций в размере более 11,8 млрд тенге на создание предприятия по производству бытовой техники. Производственная мощность предприятия составит до 500 тысяч единиц бытовой техники в год. Кроме того, было заключено соглашение между «Orbis Manufacturing» и «EXEED INT» по строительству завода по производству автомобилей «Exeed». Мощность завода 80 тысяч автомобилей в год. Общая стоимость проекта — $150 млн.

    В ходе круглого стола Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. В целом сотрудничество Казахстана и Китая в этой сфере выходит на новый уровень. Так, в рамках реализации проекта мультибрендового завода «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» запланировано производство автомобилей под брендами «Changan», «Haval» и «Chery» методом мелкоузлового производства. Предполагается производство не менее 30 000 единиц автомобилей каждого из указанных брендов ежегодно. – количество создаваемых мест 2600, общая стоимость 115 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2025 году.

    Почему инвестиции выгодны Казахстану

    Экономист Арман Байганов отмечает, что выгодность инвестиций нужно оценивать по мультипликативному эффекту.

    «Во-первых, когда инвесторы приходят, создаются новые рабочие места. Это сокращает уровень безработицы и снижает социальную напряженность, ведь людей трудоустраивают, они начинают получать заработные платы, которые, к слову, облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН). То есть появляются новые налоговые отчисления в бюджет. Во-вторых, когда создаются новые производства, возле них создаются различные смежные и дополнительные компании, они покупают различные услуги, которые не входят в эту экономически свободную от налогов зону. Таким образом, новые производства создают спрос на другие товары внутри страны. Снова новые налоговые отчисления в бюджет. В-третьих, инвесторы, особенно зарубежные, как правило, всегда приходят с дешевыми длинными деньгами. Кроме того, чаще всего инвесторы берут часть обязательств по строительству объектов социальной инфраструктуры на себя – школы, больницы, поликлиники, а это всегда выгодно государству, поскольку государство не вкладывает свои средства, а социальные объекты остаются у нас», — разъяснил Арман Байганов.

    Помимо денежных вложений, инвесторы привносят новые технологии, особенно крупные компании.

    Фото: soupstock.in

    «Крупные предприятия всегда более инновационно совершенны, ведь они аккумулируют и внедряют лучший опыт со всего мира. И этот опыт, технологии, менеджмент они привносят сюда», — отметил эксперт.

    По его словам, инвестиции – это один из драйверов роста экономики любого государства. И чем больше инвесторы готовы вкладывать свои финансы в государство, тем более успешным оно считается.

    К слову, по данным АО «Национальная компания «Kazakh invest», в 2022 году было запущено 46 проектов на общую сумму $4,1 млрд с созданием более 6 тысяч новых рабочих мест.

    В целом, Президентом перед казахстанским правительством поставлена задача по привлечению $150 млрд ПИИ до 2029 года. При этом, в 2023 году Правительство ставит своей задачей привлечь не менее $24 млрд иностранного капитала в национальную экономику. Также в этом году планируется запустить 281 инвестпроектов на сумму 1,9 трлн тенге.

    Автор:

    Рабига Нурбай

    Экономика Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чем выгоден Казахстану международный финансовый инструмент «Сукук»
    Рекордную прибыль получила за год группа компаний фонда «Самрук Казына»
    Долг группы фонда «Самрук-Казына» составили 9,8 трлн тенге за год
    Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста