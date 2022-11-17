Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Инвестиции в Алматы выросли на 22,1% с начала года

    17 Ноября 2022, 10:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРИ - За 9 месяцев этого года инвестиции в основной капитал в Алматы – 974 млрд тенге. Реальный рост инвестиций в город – 22,1%, по РК – всего 7%.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Института экономических исследований Миннацэкономики РК.

    Капиталоемкие отрасли города – «операции с недвижимым имуществом»(строительство жилья) и «транспорт и складирование, куда направили 61% всех инвестиций города.

    Инвестиции в операции с недвижимым имуществом повысились с ₸352 до ₸456 млрд, в транспорт и складирование – с ₸91 до ₸143 млрд.

    70% инвестиций города привлекаются за счет частных средств инвесторов и предпринимателей, которые за 9 месяцев т.г. выросли на 35% – с ₸500 до ₸677 млрд.

    На 28% выросли инвестиции из госбюджета до ₸157 млрд и всего на 8% выросли привлекаемые заемные средства до ₸140 млрд.

    71% инвестиции города обеспечиваются за счет малых предприятий, вложения в основные средства которых выросли на 57% до ₸688 млрд.

    Крупные предприятия города увеличили инвестиции на 83% до ₸220 млрд, а средние – на 31% до ₸66 млрд.
    Алматы Экономика Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
    Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
    Впервые за 40 лет инфляция в Японии выросла до 3,6%
    Цены на яйца в Казахстане выросли сразу на 6 % за месяц
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    Новости партнеров