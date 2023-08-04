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    Инвестфорум в Костанае: планируется заключить соглашения на 700 млрд тенге

    4 Августа 2023, 16:23

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Соглашения на сумму более 700 млрд тенге планируется заключить в рамках проходящего в Костанае двухдневного форума «Kostanay Invest 2023» по развитию инвестиционного потенциала региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках форума местные власти намерены раскрыть уникальный инвестиционный потенциал Костанайской области.

    Форум собрал представителей отечественного и зарубежного делового сообщества, а также представителей институтов развития бизнеса. Это своего рода платформа по обмену опытом и знаниями, а также по налаживанию важных деловых контактов.

    Обсуждения охватывают вопросы инвестиционной привлекательности региона, где инвесторы поделятся положительным опытом, а также рассказывают о планах и задачах на ближайшую перспективу.

    Спикеры форума презентуют инвестиционные проекты в различных сферах, а также выступают с оценкой ожидаемых результатов. В целом для костанайского региона предполагается положительный эффект от реализации этих проектов. Также в программе обсуждений - вопросы минимизации выбросов в окружающую среду и реализации проектов, связанных с использованием возобновляемых источников энергии.

    Как сообщалось ранее, генеральный директор автомобильного завода KIA Ким Дэки, выступая на инвестфоруме, сообщил, что в Костанае при поддержке местных властей корпорацией KIA планируется построить и запустить завод по выпуску корейского бренда автомобилей. А генеральный директор ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» Сергей Кряжевских в ходе инвестфорума сообщил о том, что горно-обогатительный комплекс планируется построить близ Аркалыка, здесь будет создано 1200 новых рабочих мест.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Инвестпроекты Костанайская область Промышленность Экономика Геология Костанай Автопромышленность Инвестиции
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