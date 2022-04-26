Инвестдоход вкладчиков ЕНПФ за 2021 год составил 1,4 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 апреля 2022 года достигла 13 трлн тенге. Как известно, данная сумма включает в себя пенсионные взносы вкладчиков и инвестиционный доход. Доля инвестиционного дохода в пенсионных накоплениях ежегодно растет. В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,3 трлн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

С 1 января по 1 апреля 2022 года инвестиционный доход составил порядка 295,8 млрд тенге.

С начала текущего года на фоне ухудшения геополитической ситуации выросла волатильность на мировых финансовых, товарных рынках, что повлияло как на рост инфляции, так и на показатели доходности пенсионных активов.

В марте текущего года инфляция в Казахстане достигла пикового годового значения с сентября 2016 года, ускорившись до 12 %. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 15,4 %. Также выросли цены на непродовольственные товары и услуги.

Доходность пенсионных активов менялась вследствие рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, которая с начала года складывалась как положительной, так и отрицательной в разные периоды.

Пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. Около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 – в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций – в долларах США. Соответственно, курс доллара отражается на инвестиционном доходе в составе пенсионных активов: при укреплении национальной валюты инвестдоход может снижаться, при повышении курса доллара – расти.

С января до начала марта 2022 года происходило ослабление курса тенге по отношению к доллару США с 431 тенге до 495 тенге и до 512 тенге. Таким образом, еженедельно складывалась положительная валютная переоценка пенсионных активов. Вкладчики наблюдали значительный положительный инвестиционный доход на своих индивидуальных пенсионных счетах. Затем национальная валюта стала укрепляться, курс доллара, соответственно, снижаться. На 1 апреля он составлял 466 тенге за 1 доллар.

В результате негативные события на финансовых рынках и валютная переоценка активов оказали влияние на инвестиционную доходность, которая за последние 12 календарных месяцев составила 10,43 %, при инфляции за этот же период в 12 %. Поскольку переоценка пенсионных активов проводится еженедельно и в последний день месяца, вкладчики видят изменения в своих выписках.

Стоит подчеркнуть, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года.

К примеру, сумма чистого инвестиционного дохода за прошедший 2021 год, распределенного на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила порядка 1,4 трлн тенге, что превысило сумму поступивших за год взносов (1,3 трлн тенге). Доходность по пенсионным активам ЕНПФ в 2021 году под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,13 %, при инфляции в 8,4 %.

Инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 апреля 2022 года с нарастающим итогом составила 698,23 % при инфляции за весь период 580,40 %. Таким образом, реальная (т.е. превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 апреля 2022 года составила 117,84%.