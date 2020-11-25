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    Инвестдоход в 1,1 трлн тенге получили в текущем году вкладчики ЕНПФ

    25 Ноября 2020, 10:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Чистый инвестиционный доход, полученный вкладчиками ЕНПФ за 10 месяцев 2020 года, составил 1,1 трлн тенге, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сумма пенсионных накоплений ЕНПФ на данный момент превысила 12,6 триллиона тенге. Она включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход.

    Поступающие на счета пенсионные взносы, учет которых ведет ЕНПФ, инвестируются доверительным управляющим пенсионными активами – Национальным банком Республики Казахстан в различные финансовые инструменты.

    С целью минимизации рисков инвестиционный портфель диверсифицирован по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 - в иностранную валюту, большая часть последних - в долларах США.

    «Сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении», - отметили в ЕНПФ.

    За 10 месяцев текущего года, с 1 января по 31 октября 2020 года, на счета вкладчиков был зачислен чистый инвестиционный доход в размере 1,1 трлн тенге, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года. Отметим, что доходность за год, с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года, составила 10,88% при инфляции 7,1%, при этом доходность с начала 2020 года составила 9,94%, а инфляция 5,5%.

    Как отметили в ЕНПФ, пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные - ежедневные, ежемесячные - не являются показательными, так как зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    ЕНПФ Общество
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