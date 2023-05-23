Инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны будут проводить не реже одного раза в три года в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны будет проводиться не реже одного раза в три года или при необходимости по распоряжению акимов областей, городов республиканского значения и столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом говорится в соответствующем приказе министра по чрезвычайным ситуациям РК «Об утверждении Правил постановки на учет и снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны».

«Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны проводится не реже одного раза в 3 года или при необходимости по распоряжению акимов областей, городов республиканского значения и столицы. В рамках инвентаризации осуществляется комплексное обследование защитных сооружений гражданской обороны», - отмечено в приказе.

Кроме того, согласно нововведениям, в случае выявления защитных сооружений гражданской обороны, не состоящих на учете территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, осуществляется их постановка на учет.

Ранее в случаях выявления в ходе инвентаризации бесхозяйного защитного сооружения, при отсутствии близ расположенной в радиусе сбора организации, отнесенной к категории по гражданской обороне (Свод правил Республики Казахстан СП РК 2.04-101-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны»), на баланс которой возможна передача защитного сооружения гражданской обороны, паспорта не оформлялись. В этом случае, в государственный орган направлялись рекомендации по дальнейшему использованию помещений бесхозяйного сооружения.



