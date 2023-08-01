Инвентаризацию спортивных объектов проводят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году будет продолжена работа по строительству 113 новых спортивных объектов. Об этом заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что в текущем году в соответствии с Планом-графиком, утвержденным постановлением Правительства, будет продолжена работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и по дооснащению 6 действующих спортивных объектов», - сказал Асхат Оралов.

Также, по его словам, министерством проводится инвентаризация спортивных объектов в областях для определения действительной потребности.

«Занимающиеся физической культурой делятся на пять категорий в зависимости от возраста и профессиональной специфики. Это дошкольники, школьники, студенческая молодежь, работающее взрослое население и пенсионеры. Развитие физической культуры среди указанных пяти категорий граждан должно быть организовано и систематизировано. С этой целью среди учащихся и студентов ежегодно организуются школьные и студенческие лиги по видам спорта, входящим в программу средней школы. Но из-за отсутствия специальной бюджетной программы для школьной и студенческой лиги эти лиги не организованы должным образом», - заявил Асхат Оралов.

Министр также отметил, что комплексные спортивные мероприятия среди трудящихся и пенсионеров не проводятся.

«Для масштабирования, усиления потенциала и поднятия на новый уровень данных лиг с текущего года Министерством культуры и спорта совместно с центральными и местными исполнительными органами, а также профсоюзами будут организованы лиги», - заключил Асхат Оралов.