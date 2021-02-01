Инвентаризацию очереди на жильё поручил провести аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области будут периодически сверять очередь на жильё. Провести инвентаризацию очереди поручил глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполнение поручения Главы государства о повышении доступности жилья обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В 2020 году по области квартиры получили 1 528 человек, стоявших в очереди. Из них из коммунального жилищного фонда - 897, по программе ипотечного кредитования - 102, кредитное жильё по линии АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» - 124, по программе «Бақытты отбасы» - 365 и за счёт спонсоров - 40. С прошлого года начато предоставление жилищных займов по пилотному проекту «Шаңырақ» (5-10-20) - это новое направление программы «Нурлы жер», - сказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

По его словам, в области смогли ускорить решение жилищного вопроса.

В этом году планируется построить 662 тысячи кв. метров жилья - на четверть больше, чем в 2020 году. Из этого объёма государственное жильё составит 165 тысяч кв. метров. По программе «Нурлы жер» средства выделены на строительство арендного и кредитного жилья, выкуп квартир на вторичном рынке. По итогам года жильё планируют предоставить 2 900 очередникам.

«Вопросы строительства и обеспечения жильём - приоритет работы акимов регионов. Поручаю обеспечить своевременную реализацию программ «Нурлы жер», «Бақытты отбасы». Необходимо периодически проводить инвентаризацию списков очередников на жильё. Новое строительство требует развития стройиндустрии. Для этого необходимо оказывать поддержку местным производителям», - отметил аким области Женис Касымбек.

Напомним, в Казахстане в очереди на жилье стоят более 530 тысяч человек. Для обеспечения прозрачности процедуры распределения жилья в текущем году была внедрена единая республиканская база очередников.



