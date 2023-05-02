Инвентаризацию незарегистрированных овощехранилищ проведут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О нехватке полноценно оснащенных овощехранилищ заявил заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня из всех объектов хранения только порядка 200 овощехранилищ в стране оснащены климатическим оборудованием. При проведении анализа с целью определения запасов мы столкнулись с проблемой отсутствия данных для формирования достоверного товарного баланса», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

По его словам, в этой связи ведомством внесено предложение в Бюро национальной статистики по разработке и внедрению отчета по запасам в овощехранилищах.

«Местным исполнительным органам поручено провести инвентаризацию незарегистрированных овощехранилищ с последующей регистрацией и постановкой их на налоговый учет. Кроме того, Министерству сельского хозяйства, Министерству торговли и интеграции и местным исполнительным органам необходимо разделить овощехранилища по категориям. В дальнейшем это позволит охватить учетом все овощехранилища и получать достоверные данные по запасам в стране», - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, как сообщил министр, проведена предварительная оценка всех объектов хранения.

«По ее результатам мы видим значительный дефицит в мощностях хранения. При этом если в расчет будем брать только хранилища, отвечающие требованиям современных форматов хранения, тогда дефицит будет намного больше», - заключил С. Жумангарин.



