Инвалидов в Шымкенте незаконно облагали налогами

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – По результатам прокурорской проверки в городе Шымкент защищены права 433 тысяч граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Шымкента.

В соответствии с Налоговым кодексом РК люди сограниченными возможностями освобождены от уплаты налогов на движимое инедвижимое имущество, однако установлены факты неправомерного налогообложенияуказанных лиц.

Эти нарушенияпосле вмешательства органов прокуратуры устранены, путем возврата незаконнооплаченных налогов, тем самым защищеныправа 1200 инвалидов.

Такжепроведенной проверкой в управлении образования города прокуратурой Каратаускогорайона установлены факты необеспечения учителей средних образовательныхучреждений профилактическим медицинским осмотром.

Порезультатам внесенного представления из бюджета выделено 18,9 млн тенге для профилактическогомедицинского осмотра 17 879 учителей.

Ав организациях здравоохранения в рамках гарантированного объема медицинскойпомощи обеспечено прохождение более 3тысяч детей.

Путем внесения представления в адрес департамента Комитетапо регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителейгорода Шымкента удалось снизить тариф на природный газ, установленный ТОО «Жеңіс»до 90 тенге за 1 000 куб. м, таким образом, защищена права 11 тысяч граждан.

Актомпрокурорского реагирования обеспечено снижение цен на воду до 4,53 тенге вспециальной экономической зоне «Оңтүстік».

Вместе с тем, по требованию прокуратурыЕнбекшинского района инспекцией труда проведена проверка в ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза»,в результате 118 работникам выплачена задолженность по заработной плате вразмере 14 млн тенге.