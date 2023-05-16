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    Интим-салон выявили в жилом доме в Алматы

    16 Мая 2023, 19:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одной из квартир многоэтажного жилого дома в Алматы выявлен интим-салон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения рейдовых мероприятий стражами порядка выявлен факт предоставления помещения для занятия проституцией.

    «Заведение расположилось в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Мамыр. В момент проверки в салоне «трудились» девять девушек. Арендатор помещения привлечен к ответственности. Задержанных девушек доставили в УП, для установления личности. Им от 18 до 26 лет, приезжие из разных областей Казахстана. Кроме того, будет проведена проверка на предмет соблюдения ими миграционного законодательства», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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