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    Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов

    13 Января 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году общие интервенции Национального банка РК на валютном рынке составили 1,4 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если помните, в прошлом году в первом квартале была самая большая волатильность на валютном рынке. До середины марта общие интервенции Нацбанка за счет золотовалютного резерва составили 1,4 млрд долларов. С конца марта мы не проводили интервенции. Валютный рынок находил равновесие на основании спроса и предложения участников рынка. Если понадобится, у Нацбанка есть достаточно резервов, чтобы производить интервенции, обеспечить контроль за краткосрочной волатильностью на валютном рынке», - сказал в ходе брифинга для журналистов Галымжан Пирматов.

    Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова уточнила, что максимальные исторические объемы интервенций наблюдались до августа 2015 года.

    Ранее глава Нацбанка заявил, что пик инфляции ожидается в феврале этого года.

    Нацбанком принято решение сохранить базовую ставку с 16 января 2023 года на уровне 16,75%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нацбанк Казахстана Экономика
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