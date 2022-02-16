Интервью Касым-Жомарта Токаева покажет национальной телеканал «QAZAQSTAN»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева покажет национальной телеканал «QAZAQSTAN», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента Казахстана.

«Завтра, 17 февраля, в 20: 30 национальной телеканал «QAZAQSTAN» покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами», - говорится в публикации ТРК Президента.