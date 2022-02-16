Новости
Интервью Касым-Жомарта Токаева покажет национальной телеканал «QAZAQSTAN»
16 Февраля 2022 17:33
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева покажет национальной телеканал «QAZAQSTAN», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента Казахстана.
Новости по темеПрезидент РК принял председателя Национального банка Глава государства принял Умирзака Шукеева Глава государства направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева
«Завтра, 17 февраля, в 20: 30 национальной телеканал «QAZAQSTAN» покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами», - говорится в публикации ТРК Президента.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»
- Запрет пропаганды жестокого обращения с животными в СМИ объяснили в Минэкологии
- Руслан Алишев освобожден от должности главы СЦК при Президенте РК
- Ержан Бабакумаров возглавил Службу центральных коммуникаций при Президенте РК
- Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
- Время правления хана Жангира покажут в телесериале «Сарай сыры»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047