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Интервью Касым-Жомарта Токаева покажет национальной телеканал «QAZAQSTAN»

16 Февраля 2022 17:33
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Интервью Касым-Жомарта Токаева покажет национальной телеканал «QAZAQSTAN»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева покажет национальной телеканал «QAZAQSTAN», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента Казахстана.

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«Завтра, 17 февраля, в 20: 30 национальной телеканал «QAZAQSTAN» покажет интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами», - говорится в публикации ТРК Президента.


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#СМИ   #Интервью Президента РК  
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