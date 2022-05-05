Интернетом в Казахстане пользуются девять из десяти сельских домохозяйств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последние годы заметно выросло обеспечение доступным интернетом казахстанских сел. Согласно данным международного союза электросвязи, в 2020 году доля пользователей интернета в селах и городах РК находилась на одном уровне – 92%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Это намного больше, чем в среднем по миру (всего 39%), а также больше, чем в Европе (80%), на американских континентах (60%) и т. д.

Кроме того, республика опережает все страны ЕАЭС, а также такие страны, как США (где доля пользователей интернета в сельской местности составила 66%), Германия (91%), Франция (83%), Италия (74%), Канада (77%).

Для достижения подобных результатов операторы мобильной связи в Казахстане вкладывают существенный объем инвестиций и реализуют различные программы. Так, к примеру, с 2020 года реализуется программа «250+», в рамках которой операторы создали инфраструктуру для доступа к высокоскоростному мобильному интернету в селах с численностью населения от 250 человек.

Позитивные моменты, связанные с ростом проникновения интернета в селах, отмечают и сами казахстанцы. Согласно исследованию Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам 2021 года обеспеченность сельских домашних хозяйств мобильным интернетом выросла до 90,6% с 84,9% в 2020 годом.

В региональном разрезе высокие показатели по обеспеченности мобильным интернетом в сельской местности демонстрируют Павлодарская, Карагандинская, Жамбылская и Туркестанская области, здесь значения превышают среднереспубликанское.

К подобным позитивным результатам привел, в первую очередь, уже упомянутый проект «250+». Каждый из операторов сотовой связи в рамках этой программы развернул сеть собственных базовых станций, покрывающую территории сел.

В целом обеспечение сельских населенных пунктов мобильным интернетом в рамках проекта «250+» способствует искоренению цифрового неравенства между городским и сельским населением.

Расширение доступа к интернету приводит к росту потребления и, соответственно, увеличению нагрузки на сеть. В 2021 году наблюдается значительный рост использования интернет-трафика.

Так, к примеру, за 2021 год потребление интернет-трафика внутри сети компании Tele2/Altel выросло на 33 %.

По подсчетам аналитиков, абоненты Tele2/Altel генерируют порядка 60 % от всего объема потребления мобильного интернета страны.

Тем временем, рост потребления трафика Kcell составил 36,8%.

Стоит отметить, что, несмотря на рост потребления трафика и увеличения нагрузки на сеть, скорость интернета заметно выросла в годовой динамике. По данным Speedtest, медианная скорость мобильного интернета в РК выросла с 13,53 Мбит/с в марте 2021 года до 18,71 Мбит/с в марте 2022-го. Это стало возможным благодаря серьезным инвестиционным вливаниям операторов мобильной связи в развитие инфраструктуры и, в целом, нацеленности компаний сектора на развитие и рост всех показателей.