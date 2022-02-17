Интернетизация в Казахстане и мире: охват по регионам и 5G

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия COVID-19 подстегнула интернетизацию во всём мире. Так, за один только 2020 год, по данным Международного союза связи (ITU), количество интернет-абонентов в мире выросло на 12,2%, до 4,6 млрд, а по оценке за 2021-й их число достигло уже 4,9 млрд. Уровень проникновения интернета в мире за год вырос с 59% в 2020 году до 63% в 2021-м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

По оценочным данным ITU за 2021 год, по уровню проникновения интернета страны СНГ уступают лишь европейским: 82% в целом по СНГ против 87% по Европе. Уровень интернетизации в Северной и Южной Америках составил 81%, в арабских странах — лишь 66%, в Азиатско-тихоокеанском регионе — 61%, а в Африке доступ к интернету имеет лишь треть населения.

При этом, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК за 2020 год, уровень проникновения интернета в Казахстане составил 85,9% для граждан в возрасте от 6 лет и старше, а среди экономически активного населения в возрасте от 16 до 74 лет — и того выше: 89%.

Более того, в Казахстане — один из самых доступных в мире в финансовом плане выход в интернет через мобильную широкополосную связь. Стоимость пакета, по данным ITU за 2020 год, составляет лишь 0,36% от валового национального дохода на душу населения за 1,5 Гб мобильного широкополосного доступа.

Среди стран СНГ у РК лучшие показатели. Для сравнения: в России стоимость услуги составляет 0,91% от ВНД на душу населения, а в соседнем Узбекистане — 2,32%.

Качественный высокоскоростной мобильный интернет — приоритетное направление развития для концепции Smart city, инициативы по повышению эффективности управления городскими ресурсами и услугами и совершенствования инфраструктуры за счёт внедрения инновационных решений с целью создания комфортных условий для граждан. Согласно рейтингу РК по «умным» городам, по итогам 2020 года лидирует Алматы, следом идут Нур-Султан и Караганда.

Самой современной технологией подключения мобильного интернета является 5G, которая обеспечивает наиболее высокую скорость интернета и качественную связь с минимальной задержкой по сравнению с остальными технологиями.

По данным GSMA — организации, которая представляет интересы мобильных операторов по всему миру, — к 2025 году доля технологии 5G при подключении к мобильному интернету составит в РК 11%, что является самым высоким значением среди ключевых рынков СНГ. Для сравнения: в России доля 5G при подключении к мобильному интернету составит 9%, в Узбекистане — 10%, в Украине — 5%. В среднем по СНГ доля 5G достигнет 8%.

В Казахстане технология 5G в 2021 году уже была запущена, официальное тестирование сетей нового поколения начал мобильной оператор Tele2 на территории Алматы, самого «умного» города Казахстана. Бесплатный доступ к 5G от Tele2 был обеспечен на прогулочной улице Панфилова, а следом были добавлены локации на катке Медео и на Шымбулаке.