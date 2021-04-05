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    Интернет в села будут предоставлять с помощью современных спутниковых технологий

    5 Апреля 2021, 19:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В те села, куда не могли подключить интернет, планируется предоставлять его с помощью современных спутниковых технологий. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть спутники связи «KazSat-2» и «KazSat-3». В 2024 году «KazSat-2» выходит из эксплуатации, соответственно, мы планировали его замену. Но сейчас, по мере развития низкоорбитальных спутниковых группировок, таких, как Starlink, Oneweb, SES, мы тоже смотрим на реалии сегодняшнего дня. Если год назад эта технология была не опробирована, то сейчас уже понятно, что эти технологии будут хорошо продвигаться, они сейчас уже апробированы и вводятся в эксплуатацию. Поэтому мы ищем сотрудничества с ними, параллельно ведем переговоры с Oneweb, Starlink, SES для того, чтобы реально предоставить интрнет в те 1200 сел, про которые ранее говорили, что в них никакого интернета мы не можем дать. Им мы планируем дать интернет именно с помощью современных спутниковых технологий», - сообщил министр.

    По его словам, 8 МБ/сек, которые сейчас дает спутник «Kazsat-2», не сравнимы со скоростью до 1 ГБ/сек, которые сейчас дают низкоорбитальные спутники.

    «Поэтому мы не должны вкладывать в уходящие технологии, мы будем искать варианты сотрудничества с современными технологиями», - добавил Багдат Мусин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Освоение космоса Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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